Verdes só apontam uma falha a discurso “sensato” de Marcelo

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) saudou esta terça-feira o discurso sensato do Presidente da República nas comemorações do 25 de Abril, salientando a necessidade de "criar mais riqueza e de ela ser melhor distribuída".

O deputado dos Verdes José Luís Ferreira apontou uma falha a Marcelo Rebelo de Sousa: faltou dizer que "há condicionamentos externos que estão a prejudicar a criação de riqueza, desde logo dívida, que seria bom que fosse colocada à discussão no sentido de se proceder à sua renegociação".

"Foi um discurso sensato, que tocou em aspetos essenciais, como criar riqueza e ela ser melhor distribuída, a importância dada ao poder local, como um fusível de segurança da democracia", afirmou o deputado do PEV, minutos depois de Marcelo Rebelo de Sousa falar no parlamento.

O Presidente da República afirmou esta manhã que, nos últimos anos, Portugal teve "vitórias" nas finanças públicas e na economia, mas defendeu que é um imperativo criar mais riqueza e distribuí-la melhor no tempo restante desta legislatura.

"Os dois anos e meio que faltam para o termo da legislatura parlamentar terão de ser de maior criação de riqueza e melhor distribuição", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no final do seu discurso na sessão solene comemorativa do 25 de Abril na Assembleia da República.