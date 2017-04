Verdes invocam emigração portuguesa para “desprezar ideias fascistas, racistas e xenófobas”

Um país com “cerca de 5 milhões” de pessoas “espalhadas pelo resto do mundo” em consequência da fuga à guerra colonial ou da busca por melhores condições de vida tem a obrigação de repudiar os movimentos racistas e xenófobos que estão em crescendo um pouco por todo o mundo. A ideia foi exposta esta terça-feira pela deputada do Partido Ecologista Os Verdes, Heloísa Apolónia, no segundo discurso desta terça-feira, na Assembleia da República, durante a sessão solene comemorativa do 43.º aniversário do 25 de abril.

"Temos nós, mais do que a obrigação de compreender o imperativo de desprezar ideias fascistas, racistas, xenófobas que erguem fronteiras de desumanidade, quando exaltam o medo de refugiados ou o ódio aos imigrantes", apelou Heloísa Apolónia.

Num discurso onde sublinhou a "pressa de cumprir abril", a deputada d'Os Verdes criticou ainda o facto de a União Europeia se constituir atualmente como "um sério obstáculo" à conquista de direitos sociais e ambientais, por formar-se "em torno de elites".

"Serve os interesses dos poderosos, distancia-se dos povos, ignora as suas necessidades, exige metas incompreensíveis. Ao Governo, nós, Verdes, exigimos é que governe para as pessoas, para o desenvolvimento do país e que não esbarre na obsessão de números, encolhidos, para Bruxelas. Essa é uma condição para a estabilidade no país", disse, depois de criticar também os "recuos que geraram pobreza e ameaçaram seriamente os nossos níveis de desenvolvimento", em Portugal, após o 25 de abril, na sequência de "escolhas ideológicas de uma direita que claramente privilegiou os grandes interesses económicos e financeiros e não o bem estar dos cidadãos".

No primeiro discurso da manhã, o deputado André Silva, do PAN, também lamentou o facto de vivermos hoje "tempos conturbados onde a balança mundial parece pender para a xenofobia e o racismo", onde "fechamos fronteiras, erguemos muros e instalamos regimes ditatoriais" e onde "subjugamos os valores ambientais e o bem comum à ditadura dos agentes económicos". "Os valores de abril podem contribuir para reequilibrar essa balança", defendeu André Silva, pedido o fim da "política da maioria absoluta, dos privilégios e das elites".