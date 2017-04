Governo pressiona agências de rating

O Governo está a intensificar os contactos junto de analistas e agências de notação financeira para forçar a saída do rating da dívida portuguesa do nível de ‘lixo’ que ainda mantém nas agências Fitch, Standard & Poor’s e Moody’s. A recente deslocação do secretário de Estado das Finanças, Mourinho Félix, a Washington, onde decorre até domingo o anual encontro de primavera do FMI, serviu também para uma ronda de reuniões com agências de rating, onde o governante terá aplicado o guião que antecipou, na quinta-feira, em entrevista à cadeia CNBC. “Creio que essas três agências estão a começar a perceber que a nossa trajetória é credível e está a avançar”, disse.

Um dia depois, ou seja, esta sexta-feira, em Lisboa, a decisão da DBRS de manter a notação da dívida de longo prazo portuguesa em terreno de investimento — mantendo também a perspetiva estável para o futuro — foi recebida oficialmente pelo Ministério das Finanças como um sinal de que a agência canadiana “reconhece o progresso que se tem verificado nos principais desafios que ainda se colocam ao país”.

Mas embora a decisão da agência canadiana tenha ido ao encontro das previsões e expectativas dos mercados financeiros, o comunicado ontem emitido ao final da tarde pelo gabinete de Mário Centeno não refletia o ligeiro travo ‘agridoce’ gerado entre as hostes socialistas pela não alteração da perspetiva futura da agência de ‘estável’ para ‘positiva’. Um sinal que, admitem alguns socialistas ouvidos pelo Expresso, não só faria maior justiça à evolução recente da economia portuguesa como — mais importante — seria uma ótima alavanca para acelerar a trajetória de saída do rating português do nível de ‘lixo’.

“Sem essa saída do ‘lixo’ ficamos numa espécie de ciclo vicioso: a economia portuguesa não avança mais depressa porque há agências que nos dão o rating de ‘lixo’, mas depois as mesmas agências não tiram o país do ‘lixo’ porque a economia não avança mais depressa”, constata um dirigente do PS. Isto numa altura em que o Governo se esforça por contrair cada vez mais o défice e reforçar a sustentabilidade da dívida — através de antecipações de reembolsos ao FMI, como o anunciado esta semana.

Apesar de tudo, a decisão da DBRS — que é a única agência de notação financeira que confere um grau de investimento que assegura a elegibilidade da dívida portuguesa para o programa de compras do Banco Central Europeu — é ao mesmo tempo assumida como natural, neste timing, pelas mesma fontes: porque, estando agora as agências “mais cautelosas”, seria complicado alterar a perspetiva sobre a dívida portuguesa antes de o Programa de Estabilidade receber luz verde em Bruxelas e de ser confirmada a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo. Uma visão parcialmente partilhada pelo Presidente da República, quando reagiu, ao início da noite, à decisão da DBRS.

Até lá, a cartilha do Governo para tentar melhorar o rating na DBRS e forçar a saída do nível de ‘lixo’ nas agências Fitch, S&P e Moody’s não sofre, no entanto, alteração. E está a ser usada na ronda de reuniões com analistas, investidores e agências de rating que o Ministério das Finanças confirmou ao Expresso terem sido agendadas durante a estada de Mourinho Félix em Washington.

E se é verdade que, como diz o gabinete de Centeno, “o ministro das Finanças e o secretário de Estado adjunto das Finanças mantêm, desde a tomada de posse e regularmente, reuniões tanto com agências de rating como com investidores”, as desta semana têm outro suporte. “O Governo tem agora mais dados para apresentar. E dados mais sólidos”, aponta um deputado do PS, convicto de que, se 2017 apresentar sinais de execução orçamental semelhantes aos de 2016, “o último trimestre do ano pode trazer novidades” na forma como as agências de rating avaliam a dívida portuguesa.

Essa expectativa ficou aliás patente na entrevista de Mourinho Félix à CNBC. “Diria que essas três agências [Fitch, S&P e Moody’s] terão dificuldades cada vez maiores para justificar o porquê e o como de manterem o rating por um período de tempo tão longo quando Portugal em 2017 é tão diferente do Portugal de 2014”, defendeu. As próximas revisões destas agências estão agendadas para maio (Moody’s), junho (Fitch) e setembro (Moody’s e S&P). A DBRS voltará a pronunciar-se em outubro.

Artigo publicado na edição do Expresso de 22/04/2017