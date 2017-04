Empresas já receberam €700 milhões do Portugal 2020

As empresas portuguesas já receberam €700 milhões do Portugal 2020. Segundo dados do Governo, os pagamentos atingiram esta semana esse valor, meta prevista para o final do primeiro semestre.

No final de março, o balanço do Executivo apontava para €574 milhões. É esse número que agora cresceu sendo que o Ministério do Planeamento, tutelado por Pedro Marques, já se tinha comprometido a atingir os mil milhões até final do ano.

“Estas são indicações muito animadoras sobre a aceleração do investimento empresarial, especialmente porque se trata de projetos de grande incorporação tecnológica inovadora e forte capacidade exportadora”, afirmou ao Expresso o ministro do Planeamento.

Dos pagamentos efetuados pelos programas operacionais e temáticos que executam o programa de fundos europeus Portugal 2020, 20% são adiantamentos e os restantes 80% pagamentos efetivos.