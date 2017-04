Marcelo envia condolências a Hollande

“Em mais este momento de inquietação”, Marcelo Rebelo de Sousa enviou uma nota a François Hollande, Presidente francês, a lamentar o ataque desta quinta-feira em Paris. Numa breve nota publicada na página da presidência, o Presidente da República envia as condolências “em nome próprio e em nome do Povo português”.

“Foi com grande consternação que tomei conhecimento do atentado terrorista que acaba de ocorrer em Paris, em plenos Campos Elísios”, lê-se na nota dirigida a Hollande. “Quero transmitir-lhe, em meu nome e em nome do Povo Português, as minhas condolências, bem como toda a solidariedade para com o Povo Francês e, de modo particular, com a população de Paris, cidade onde ainda há menos de um ano celebrámos o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”, acrescenta.

Marcelo Rebelo de Sousa reitera ainda “o firme compromisso de Portugal” na defesa por uma Europa unida no “combate ao terrorismo e à promoção constante e permanente dos valores da Democracia, da Paz e do respeito pelos Direitos do Homem”.

Esta quinta-feira à noite, um polícia morreu e dois ficaram gravemente na sequência de um tiroteio nos Campos Elísios. Hollande informou que as pistas são “de ordem terrorista”. Minutos depois da comunicação do chefe de Estado, o autoproclamado Estado Islâmico (daesh) reivindicou o ataque e identificou o atirador.