BE não cria “problemas desnecessários” mas pede ao Governo PS cumprimento de acordo

Bloquistas consideram "grave" que o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas "não inscrevam de forma clara o aumento do salário mínimo nacional como inscrito nas posições conjuntas". E querem resposta às exigências de maior progressividade no IRS

O Bloco de Esquerda (BE) afiançou hoje que não cria "problemas desnecessários" ao Governo, mas asseverou firmeza ao pedir o cumprimento rigoroso da posição conjunta firmada com o PS no parlamento e que viabilizou o executivo.



A líder bloquista, Catarina Martins, deu hoje uma conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, na qual abordou o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas apresentados pelo Governo e que merecem do Bloco vários alertas.



"Consideramos grave que o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas não inscrevam de forma clara o aumento do salário mínimo nacional como inscrito nas posições conjuntas", avisou Catarina Martins, antes de dar mais exemplos de prioridades bloquistas, casos dos escalões de IRS ou a "resposta" necessária às "longas carreiras contributivas".