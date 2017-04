Louça diz que comissária europeia “quis fazer uma maldade ao Governo português”

A revelação efetuada no artigo de opinião da comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, publicado no jornal “Público” - de que Portugal nunca “apresentou planos para nacionalizar a título permanente, o Novo Branco” - foi uma “bofetada de luva branca ao Governo” português, considerou Francisco Louçã no seu comentário de quinta-feira a noite na SIC Notícias.

“Acho que é uma maldade que a comissária quis fazer ao Governo”, afirmou, considerando que a revelação criou um “problema político novo” com os “partidos que propunham a nacionalização”.

O Governo de António Costa “disse uma coisa em Portugal, que ia estudar várias hipóteses, quando tudo leva a querer que encerrou este dossiê sem se preocupar em estudar a sua aplicação (da nacionalização) … preferiu não fazer uma batalha que acho que devia ter feito”, disse Louçã.

“Houve um jogo político e esse jogo político nunca incluiu a hipótese de uma nacionalização”, acrescentou.