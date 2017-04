Marcelo termina hoje visita de Estado a Cabo Verde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, termina esta terça-feira a sua visita de Estado a Cabo Verde na ilha de São Vicente, a segunda mais povoada do arquipélago, terra de músicos como a cantora Cesária Évora.

À chegada ao Mindelo, Marcelo Rebelo de Sousa receberá as chaves da cidade, numa sessão solene na Câmara Municipal.

Depois, vai visitar a Escola Portuguesa do Mindelo e uma academia de artes e dar um passeio a pé no centro da cidade.

A seguir ao almoço, o chefe de Estado vai conversar com alunos e professores, na Universidade de Cabo Verde, juntamente com o seu homólogo cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, que o tem acompanhado em praticamente todos os pontos desta visita de Estado.

Os últimos pontos do programa na ilha de São Vicente são duas visitas a empresas portuguesas do setor têxtil, no Parque Industrial do Lazareto.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou a Cabo Verde no sábado à noite, para uma visita de Estado de três dias, que começou no domingo, com um programa transversal, com iniciativas culturais, académicas e visitas a empresas, além da componente político-institucional.

Acompanham-no nesta visita o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e os deputados Marco António Costa, do PSD, Carlos Pereira, do PS, Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, João Ramos, do PCP, e José Luís Ferreira, do Partido Ecologista "Os Verdes".

Na quarta-feira de manhã, o chefe de Estado viajará de Cabo Verde para o Senegal, onde fará uma visita de Estado de dois dias, a primeira de um Presidente português desde o 25 de Abril de 1974.