Rui Rio diz que vota no candidato do PSD à Câmara do Porto

Rui Rio garante que votará no candidato do seu partido, ao contrário do que aconteceu nas últimas eleições autárquicas.

Afirma que vai apoiar o candidadato do PSD, Álvaro Santos de Almeida: "Se estou aqui é porque vou votar no candidato do meu partido. Numas eleições não se podem apoiar dois ou três", disse Rui Rio, este sábado, no Porto.

"Queremos um candidato que não se limite a uma herança boa, que é o que se passa com a Câmara do Porto e o atual governo. Álvaro Santos Almeida é o candidato para dar um futuro ao Porto e às pesoas, que não podem ser figurantes ou tratadas como décor da segunda mais importante cidade do país", acrescentou.

Recorde-se que em 2013, o autarca cessante da câmara da Invicta apoiou o independente Rui Moreira, contra Luis Filipe Menezes.

Para já não fala da gestão do seu sucessor, da corrida à liderança do PSD em 2018 nem das sondagens do partido.