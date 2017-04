BE e PCP viabilizam injeção de dinheiro no Novo Banco

O futuro reforço do Fundo de Resolução depende de um artigo do Orçamento do Estado que estabelece os limites de endividamento público em cada ano. PCP e BE admitem viabilizá-lo e assim permitir a injeção de dinheiros públicos no Novo Banco. Não se sabe ainda em que ano isso será necessário e na pior das hipóteses pode acontecer só no OE de 2019, o último desta legislatura. O acordo para a futura venda do banco foi assinado no último dia possível. Americanos fizeram ultimato: proposta só era válida até 31 de março.

Saiba mais na edição deste sábado do Expresso.