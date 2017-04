Presidente do PSD queria venda na totalidade do Novo Banco

Pedro Passos Coelho pede explicações ao Governo e ao Fundo de Resolução

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, disse este domingo que o Governo e o Fundo de Resolução devem explicar por que razão a solução para o Novo Banco não passou pela venda da totalidade.

"Eu hoje, de certa maneira, convidei o Fundo de Resolução e o Governo a esclarecerem por que é que só conseguiram vender 75% do banco. Era suposto que, ao fim deste período, o que tivesse sido anunciado era a venda do Novo Banco", disse Passos Coelho aos jornalistas, na Guarda, no final da sessão de abertura da Convenção Autárquica Distrital do PSD, onde foram apresentados os candidatos autárquicos às 14 câmaras municipais do distrito.

Para o líder do PSD, o Fundo de Resolução bancária e o Governo devem esclarecer "por que é que não foi possível cumprirem a sua missão que se esperava ser cumprida, que era a de venda do banco".