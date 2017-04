Autárquicas: PS aprova apoio a candidatura independente de ex-deputado do CDS a Ponte de Lima

A comissão política da Federação Distrital do PS de Viana do Castelo, decidiu, por unanimidade, apoiar a candidatura independente do ex-deputado do CDS Abel Baptista à Câmara de Ponte de Lima

A comissão política da Federação Distrital do PS de Viana do Castelo, decidiu, por unanimidade, apoiar a candidatura independente do ex-deputado do CDS Abel Baptista à Câmara de Ponte de Lima, disse hoje à Lusa o presidente daquele órgão. Em declarações à agência Lusa, o líder da federação socialista do Alto Minho, Miguel Alves, revelou que "antes da Páscoa será assinada uma carta de princípios para sublinhar o que une o PS à candidatura de cidadania liderada por Abel Baptista". Entre 1994 e 2001, Abel Baptista foi vereador e vice-presidente da Câmara de Ponte de Lima, então liderada por Daniel Campelo. Entre 2005 e 2016 foi deputado do CDS, eleito pelo distrito de Viana do Castelo, na Assembleia da República. Em julho de 2016 renunciou a todos os cargos partidários e ao lugar no parlamento. Questionado pela Lusa, Miguel Alves, afirmou que o cabeça de lista à Câmara de Ponte de Lima "não se desfiliou do partido, nem foi expulso pelo CDS". Miguel Alves adiantou que o apoio agora aprovado estava "há meses a ser negociado" e prevê que "o PS esteja representado em todas as listas a apresentar à Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia".