Centeno dá amanhã “todas as explicações” sobre negócio da venda do Novo Banco

O ministro das Finanças Mário Centeno explicará esta sexta-feira, em conferência de imprensa, os contornos do negócio da venda do Novo Banco. O anúncio foi feito esta tarde pela ministra da Presidência Maria Manuel Leitão Marques, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Segundo a ministra, este assunto foi discutido na reunião do Governo. "Os ministros são sempre informados sobre questões relevantes em matéria financeira", explicou. "Amanhã, o ministro das Finanças dará todas as explicações relativamente ao processo de venda do Novo Banco", acrescentou.

"Esperemos que esta questão seja fechada muito em rebve. Todos temos interesse nisso: Governo e contribuintes. A estabilização do sistema financeiro é um bem precioso", disse.