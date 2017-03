Todos a favor de autárquicas a 1 de outubro

A secretária de Estado adjunta e da Administração Interna afirmou que há unanimidade sobre a realização de eleições autárquicas a 1 de outubro e que o Governo levará a Conselho de Ministros essa proposta, na quinta-feira.

Esta posição foi transmitida aos jornalistas por Isabel Oneto no final da ronda de audiências concedidas pelo primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, destinada a consultar os partidos com representação parlamentar, bem como a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) sobre a data das eleições autárquicas.

Momentos antes de Isabel Oneto falar pelo Governo, o presidente da ANMP e da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, e o vice-presidente da ANAFRE Armando Vieira, tal como os partidos com representação parlamentar, defenderam igualmente a data de 01 de outubro para a realização das próximas eleições autárquicas.

Perante os jornalistas, a secretária de Estado adjunta da Administração Interna salientou que "houve unanimidade sobre a data de 1 de outubro, pelo que será essa a proposta que o Governo leva na quinta-feira a Conselho de Ministros".

“Há coincidência nas opiniões porque o dia 24 de setembro é um período em que ainda há bastantes pessoas de férias e, em alternativa, o dia 8 de outubro segue-se a um feriado. Creio que o consenso decorre das datas que a lei impõe”, justificou Isabel Oneto.

Por sua vez, Manuel Machado salientou o gesto do primeiro-ministro de ter convidado a ANMP e a ANAFRE para emitirem as respetivas posições sobre a data indicativa para as eleições autárquicas.

“Registamos esta deferência, porque é a primeira vez que isso acontece. É opinião generalizada dos municípios e das freguesias que o dia indicado para as eleições é 1 de outubro”, referiu o presidente da ANMP.

Manuel Machado, que está na vida política ativa desde o final da década de 70, disse aos jornalistas não se lembrar de uma situação idêntica de unanimidade em torno da data defendida para a realização de eleições autárquicas.