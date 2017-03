CR7 para Albuquerque: “Nunca te pedi que fizesses isto. Fico feliz e honrado”

O futebolista Cristiano Ronaldo afirmou esta quarta-feira que está "feliz e honrado" por dar o seu nome ao Aeroporto da Madeira e prometeu, no futuro, continuar a "dignificar Portugal" e a ilha.

"Sei a responsabilidade que tenho. Tentarei sempre dignificar Portugal e, em especial, a Madeira, com dedicação, espírito de sacrifício e paixão", afirmou Cristiano Ronaldo numa breve intervenção durante a cerimónia em sua homenagem realizada no aeroporto madeirense.

O capitão da seleção nacional deixou um agradecimento especial ao presidente do Governo Regional da Madeira e destacou a "coragem e firmeza" de Miguel Albuquerque em rebatizar o aeroporto com o nome de Cristiano Ronaldo.

"Nunca te pedi que fizesses isto. Não sou hipócrita. Fico feliz e honrado. Sei que algumas pessoas não estão de acordo e, volto a dizer que não sou hipócrita, algumas dessas pessoas estão aqui neste momento. Somos livres, vivemos em democracia e todos temos direito à nossa opinião", referiu o jogador de 32 anos.

Ronaldo reforçou que tem "muito orgulho" nas suas raízes e na sua terra, e defendeu que as homenagens devem ser feitas às pessoas ainda em vida e não após a sua morte.

"Ver o meu nome dado ao aeroporto é muito especial. Sempre defendi que as homenagens devem feitas às pessoas em vida e eu ainda cá estou. O meu agradecimento por isso", disse o avançado de Portugal e do Real Madrid.

Acompanhado da sua namorada, Cristiano Ronaldo chegou à cerimónia às 11h11 e foi recebido por Miguel Albuquerque, seguindo logo para junto do palco em que decorreu o evento.

À sua espera, fora do perímetro de segurança, estavam cerca de cinco mil pessoas, quase todas com um girassol nas mãos. Entre a multidão estavam desde crianças a pessoas com mais idade, e também alguns turistas que passavam pelo aeroporto.

À cerimónia assistiram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi a segunda personalidade mais aplaudida pelos ‘adeptos’ no local, e também o Primeiro-Ministro, António Costa.

A família de Cristiano Ronaldo, o seu agente Jorge Mendes e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, também estiveram presentes no agora denominado Aeroporto Cristiano Ronaldo.

No final da cerimónia, Ronaldo e os restantes visitaram uma exposição de várias caricaturas do jogador.