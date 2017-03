Mauro Xavier, líder do PSD/Lisboa: “Não votarei em Passos”

Quando soube, pelos jornais, que Pedro Passos Coelho já tinha candidato para a Câmara Municipal de Lisboa, Mauro Xavier, presidente da concelhia social-democrata, não escondeu o “profundo desagrado” por ter sido mantido à margem do processo. Deixou-o escrito e afixado em local visível (o Facebook), para memória futura. Uma semana depois, em conversa com o Expresso, assegura que os caminhos que levaram à escolha de Teresa Leal Coelho já são um capítulo encerrado e que vai trabalhar “empenhadamente” com ela, sem pensar noutro cenário que não a vitória: “É a candidata do PSD e agora devemos olhar em frente”.

Mas, “independentemente do que acontecer em Lisboa” (e garante que assumirá a sua quota-parte de responsabilidade pelos resultados, sejam eles bons ou maus), não tem dúvidas de que o futuro do PSD não passa por Passos, em cuja liderança não se revê: “Não me sinto confortável só com uma oposição de deixa-andar”. Faz questão de deixar claro: “É o momento para dizer que o rei vai nu, algo que se vai sentindo no partido mas que ainda não se tinha decidido dizer. Eu não tenho problema nenhum em dizê-lo”.

Alberto Frias

O balanço propriamente dito deixa-o para depois das autárquicas. Seja qual for o resultado, “faz sentido o PSD repensar o novo ciclo e decidir que tipo de liderança quer”. Explica: “É preciso recentrar o partido, voltar a discutir o peso do Estado na economia, menos impostos, progressão por mérito”. Admite que Passos “foi um excelente primeiro-ministro” mas que “é altura de fazer diferente”. E anuncia: “Eu não votarei em Passos Coelho”. Mas não diz em quem votará: “Não é o momento de discutir o partido internamente, há 308 eleições pela frente”. O congresso, a realizar-se no seu prazo ordinário, daqui a um ano, vem perfeitamente em tempo, assegura. Nem sequer há candidatos ainda: “Na hora da verdade é que se vê quem tem coragem de se chegar à frente”.

“Medina é só obras. E de fachada”

Volta a Lisboa. Reafirma que fará tudo o que estiver ao seu alcance para que Leal Coelho saia vencedora. Não acha impossível: “Medina é só obras, mas de fachada ou por más razões”. Mas não teria havido vantagem para o PSD em apoiar Assunção Cristas e reeditar, agora em Lisboa, a coligação com o CDS? O dirigente social-democrata sublinha que, “por princípio”, é desfavorável a alianças pré-eleitorais. E ficar atrás do CDS nem lhe passa pela cabeça. “Por mais que insistam, partimos de patamares diferentes. Jogamos para ganhar”.

Mauro Xavier é o primeiro dirigente do PSD a descolar publicamente da atual liderança, confirmada em congresso há um ano. Mas o descontentamento com o modo como Passos Coelho tem vindo a exercer a oposição não é exclusivo seu. Ainda esta semana, o antigo deputado e ex-presidente da Câmara de Coimbra, Carlos Encarnação, deu uma entrevista ao “i” onde criticou o processo autárquico em Lisboa e Porto (“as coisas correram muitíssimo mal”) e sugeriu que o líder social-democrata se afastasse para permitir que o PSD “se reorganize, se revitalize e se consiga afirmar”. Também no Conselho Nacional, na quinta-feira, o antigo responsável pelo PSD de Setúbal, Luís Rodrigues, também ele um crítico de longa data, não resistiu a aconselhar Passos a apostar a sério nas autárquicas: “Se for a dois concelhos por dia, faz o país todo [até às eleições]. O líder não gostou da sugestão.