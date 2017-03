Costa ouve partidos a partir de segunda-feira para marcar autárquicas

António Costa vai ouvir a partir da próxima segunda-feira os partidos com assento parlamentar para discutir qual a melhor data para marcar as eleições autárquicas, que deverão realizar-se entre setembro e outubro. As primeiras reuniões em São Bento estão agendadas para a tarde de segunda-feira, com representantes do CDS, PSD, PS, PEV e PAN. Dois dias depois, na quarta-feira à tarde, é a vez de Bloco de Esquerda e PCP reunirem com o primeiro-ministro.

Apesar destas audições estarem já marcadas, não existe ainda qualquer prazo estabelecido pelo Governo para anunciar a data das eleições, até porque estamos ainda a cerca de seis meses dos prazos previstos para a sua realização. A título de exemplo, as últimas eleições autárquicas, realizadas a 29 de setembro de 2013, foram marcadas pelo anterior Governo apenas a meio de junho desse ano. Ou seja, com uma antecedência de apenas três meses.

O assunto tem estado, de resto, praticamente ausente da agenda partidária: até ao momento apenas a líder do CDS, Assunção Cristas, manifestou publicamente o seu interesse em ver este dossiê fechado, de forma a evitar "simpatias excessivas" do Governo com autarquias socialistas no período pré-eleitoral.

Tendo em conta que a apresentação do Orçamento do Estado deverá ocorrer até 15 de outubro e que o fim-de-semana de 8 de outubro (domingo) terá uma 'ponte' pelo feriado de 5 de outubro, as datas mais prováveis para a realização das autárquicas deste anos são os dias 24 de setembro e 1 de outubro.