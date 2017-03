Marcelo solidário com o Reino Unido

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou esta quarta-feira em Bruxelas a solidariedade de Portugal para com o Reino Unido, "parceiro" na defesa de valores como a paz, liberdade e democracia, na sequência do ataque em Londres.

"Manifesto a solidariedade para com o Reino Unido no dia daquilo que aparece como um atentado em Londres e, portanto, estamos solidários, a União Europeia e Portugal, com aqueles nossos parceiros naquilo que é a afirmação dos valores da paz, da liberdade e da democracia", declarou o Presidente, à saída de uma reunião na Comissão Europeia, que marcou o final da visita oficial que realizou esta quarta-feira a Bruxelas.

Quatro pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas num ataque terrorista junto ao parlamento britânico, em Londres, quando um homem ao volante de uma viatura atropelou vários transeuntes na ponte de Westminster e apunhalou depois um polícia.