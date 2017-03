CDS chama Rocha Andrade ao Parlamento

O CDS quer saber quantas das maiores empresas (com volumes de negócios iguais ou superiores a 50 milhões de euros) aderiram ao Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado e qual o montantes global do perdão fiscal que receberam. E para isso pede a comparência do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças.

A ‘curiosidade’ surge após notícias de que a Jerónimo Martins, a Corticeira Amorim, a Cimpor e a EDP (“empresas que declaram lucros de muitas centenas de milhões de euros”) tinham aproveitado o PERES para regularizar a sua situação fiscal, quando o programa foi apresentado pelo Governo sobretudo como “uma oportunidade para as PME”. Os centristas querem ainda saber se a Galp também aderiu ao PERES, lembrando que já tinham questionado especfificamente o ministério das Finanças sobre isso, sem ter obtido resposta até aqui.

O requerimento, assinado pelos deputados Cecília Meireles e João Almeida, pede ainda explicações sobre o montante do perdão fiscal recebido por estas empresas que está associado a litigância fiscal e qual a situação dos processos.