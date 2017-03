Belém acha “inacreditável” ameaça de BCE e Vítor Constâncio

"É inacreditável e inaceitável" que o vice-presidente do Banco Central Europeu, Vítor Constâncio, concorde com a aplicação de sanções a Portugal, numa altura em que o país conseguiu pela primeira vez um défice abaixo dos 3%. Este é o sentimento em Belém, onde se questiona "o que é que Vítor Constâncio está lá a fazer".

Na Presidência da República, apurou o Expresso, a notícia de que o BCE pondera aplicar multas de 190 milhões de euros caiu como uma bomba. Foi com grande espanto e indignação que esta segunda-feira tomou conhecimento do boletim do banco central.

O "Jornal de Negócios" noticiou que o BCE considera que Portugal não tem adotado, nos últimos três anos, as medidas necessárias para corrigir os desequilíbrios macroeconómicos excessivos e que, por isso, deveria ter uma multa de cerca de 190 milhões de euros (0,1% do PIB ao ano).

"Desde a criação deste procedimento tem sido a posição do BCE que as ferramentas do Procedimento por Desequilíbrios Macroeconómicos – incluindo a totalidade do braço correctivo deste procedimento – deveriam ser usadas na totalidade em relação aos países com desequilíbrios excessivos", diz o boletim económico mensal do BCE.

Segundo o BCE, há seis países com desequilíbrios excessivos (Bulgária, França, Croácia, Itália, Chipre e Portugal) e três deles (Itália, Chipre e Portugal) têm de apresentar "medidas de política particularmente ambiciosas" no Programa Nacional Reformas a entregar em Bruxelas até abril. "Caso estes programas não contenham as medidas de política requeridas, um procedimento por desequilíbrio excessivo poderia ser aberto em Maio", lê-se no documento.



Ora, Portugal vai ter, pela primeira vez, um défice abaixo dos 3% em 2016 e está à espera de sair do Procedimento por Défice Excessivo precisamente em abril, o que parece agora ser contrariado pelo que diz o BCE.