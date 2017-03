Rubina Leal é a escolha do PSD para o Funchal

O nome será confirmado esta terça-feira na reunião da comissão política regional

A secretária dos Assuntos Sociais e da Inclusão é a candidata do PSD à Câmara do Funchal. Rubina Leal é apontada há meses como candidata, mas o nome será confirmado esta terça-feira na reunião da comissão política regional. Antiga vereadora no Funchal, licenciada em Sociologia, a secretária é apoiante de Miguel Albuquerque e fez parte do movimento que levou o atual presidente do Governo Regional à liderança do PSD.

A mulher escolhida para enfrentar Paulo Cafofo, o atual presidente da câmara do Funchal, na luta pela maior autarquia da Madeira é dada como tendo uma personalidade forte. A verdade é que em 2012, na primeira vez que Albuquerque se candidatou à liderança, enfrentou Jardim sozinha numa reunião da comissão política do PSD-Madeira e acabou em discussão.

A candidata ao Funchal tem agora meses de combate contra o principal adversário: Paulo Cafofo, presidente da Câmara do Funchal e muito próximo de António Costa. O primeiro-ministro e secretário-geral do PS não esconde a simpatia que tem por Cafofo e no fim deste mês estará na Madeira para a inauguração da loja do munícipe.

Rubina Leal deverá manter-se como secretária dos Assuntos Sociais e da Inclusão.