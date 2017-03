Albuquerque: “O PSD devia ter apoiado Rui Moreira”

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Miguel Albuquerque, líder do PSD/Madeira, admitiu ter dificuldade em perceber por que razão o PSD não apoiou Rui Moreira no Porto, preferindo, por outro lado, apostar em Álvaro Almeida. Rui Moreira “tem feito um bom trabalho, é uma pessoa reconhecida a nível do Porto, não tem nada de esquerda, é de centro-direita”. O PSD deveria, portanto, “ter-se antecipado e apoiá-lo”. “Era um bom candidato para o partido apoiar”, considerou Albuquerque. Rui Moreira tem agora o apoio do PS e do CDS-PP.

Quanto a Lisboa, o líder do PSD/Madeira defendeu também que o partido já deveria ter anunciado o candidato à Câmara da cidade. “Reconheço que não é fácil mas nós deveríamos ter a capacidade de já ter apresentado essa candidatura”, disse na entrevista. O candidato dos sociais-democratas à autarquia da capital só será apresentado este domingo ao final da tarde, no final de uma reunião da distrital do PSD de Lisboa, onde deverá ser aprovado o nome de Teresa Leal Coelho.



Quanto à autarquia do Funchal, onde os sociais-democratas também ainda não têm candidato, Miguel Albuquerque garante que “terça-feira está tudo fechado”.