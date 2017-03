Santana: “Sampaio tem peso na consciência”

Pedro Santana Lopes afirma ao Expresso que os argumentos revelados por Jorge Sampaio, no segundo volume da sua biografia, para a dissolução do Parlamento em 2004 são “ridículos” e aponta o dedo a algumas pessoas da banca e empresários que pressionaram o antigo chefe de Governo. “Não foi o povo que exigiu a dissolução”, vinca, referindo-se à mudança de posição de Sampaio depois de um encontro com empresários na COTEC Portugal.

No livro, da autoria de José Pedro Castanheira, que será lançado esta semana, Sampaio diz que, a determinada altura, ficou “farto do Santana” porque este tinha posto o país “à deriva”. O social-democrata, que vinca sempre ter tido respeito pessoal por Sampaio, diz que, “de dois em dois anos”, aparecem razões diferentes para o que sucedeu em 2004 e que o ex-PR “tem um peso na consciência por tudo o que veio a seguir”, referindo-se à crise financeira.

Santana Lopes tenciona escrever um segundo livro sobre os meses em que foi PM e desafiou esta semana Sampaio para um debate.