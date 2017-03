Dilma Rousseff sobre neoliberalismo

A ex-Presidente do Brasil dá esta quarta-feira uma conferência em Lisboa

Dilma Rousseff, a ex-Presidente do Brasil que foi destituída do cargo em 2016, está em Portugal para dar uma conferência subordinada ao tema do "Neoliberalismo, desigualdade, democracia sob ataque".

A palestra, que abre o ciclo das "Conferências do Trindade", terá lugar esta quarta-feira, pelas 18h30, no Teatro da Trindade. A entrada é aberta ao público.

Dilma esteve em Genebra esta segunda-feira, onde deu também uma conferência, e afirmou que a direita quer destruir Lula da Silva, o seu antecessor e padrinho político, de modo a impedi-le de concorrer a um novo mandato presidencial.

Esta terça-feira, o ex-Presidente brasileiro, indiciado por crimes de corrupção, foi chamado a depor no tribunal sob a acusação de tentar obstruir a justiça no Lava-Jato, o megaprocesso de corrupção da petrolífera estatal Petrobrás.