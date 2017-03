Offshores: PS volta a chamar Paulo Núncio ao parlamento

O PS vai chamar novamente ao parlamento o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, para apurar responsabilidades políticas no caso das transferências de cerca de 10 mil milhões de euros para offshores sem conhecimento da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Em causa, estão "factos novos" avançados este sábado pelo Observador. De acordo com o jornal online, Paulo Núncio foi, durante três anos, advogado da petrolífera estatal venezuelana (PDVSA), empresa da qual terá saído, através do Banco Espírito Santo, uma das maiores parte do dinheiro transferido para as offshores, neste caso para o Panamá.

"É urgente apurar as responsabilidades políticas, pelo que iremos chamar Paulo Núncio e Paulo Ralha [presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos] ao parlamento", escreveu o deputado socialista João Paulo Correia, num comunicado do PS divulgado este sábado e citado pela Lusa.

Nessa nota à imprensa, lê-se que "o Grupo Parlamentar do PS vai voltar a chamar ao parlamento o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, na sequência das notícias vindas a público - e não desmentidas - que dão conta de que Paulo Núncio foi advogado durante três anos da empresa petrolífera venezuelana PDVSA Europe, a qual enviou parte significativa dos 7,8 mil milhões para o Panamá através do BES (Banco Espírito Santo)".

O PS salienta que "as notícias referem também que o antigo governante do Governo PSD-CDS fez parte da equipa do escritório de advogados Garrigues na altura em que a empresa se terá instalado no Centro de Negócios da Madeira e foi já na qualidade de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que as transferências para o Panamá através do BES foram feitas".

"Quando Paulo Núncio foi ouvido na Comissão Parlamentar de Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) não revelou nenhuma destas informações. Estes factos são novos, pelo que o PS considera imprescindível clarificar esta situação, uma vez que as estatísticas não foram publicadas pela Autoridade Tributária precisamente na altura em que as transferências foram efetuadas através da empresa petrolífera", justifica o PS.