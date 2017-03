Offshores. PSD quer ouvir Centeno e responsabiliza Governo por falta de fiscalização

O PSD pediu esta sexta-feira a audição do ministro das Finanças, Mário Centeno, no parlamento, sobre o caso das offshores e responsabilizou o Governo do PS pela falta de fiscalização às transferências para paraísos fiscais.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o deputado social-democrata António Leitão Amaro afirmou que, com base nas audições de responsáveis da Autoridade Tributária, esta semana, "a grande maioria das declarações só poderiam ser fiscalizadas durante o atual Governo".

Menos de dez minutos depois, o PS respondeu, através do deputado Eurico Brilhante Dias, que acusou o PSD de "manobra política descarada", afirmando ainda que "há limites para a criação de factos políticos alternativos".