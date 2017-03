“Tem sido um ano exemplar de cooperação” com o PR, diz António Costa

“É com grande apreço que vemos a forma como o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem contribuído positivamente para termos um clima de descrispação, de paz social, que tem sido essencial, a par da viragem da página da austeridade, para criar um novo clima de confiança no país”, refere o primeiro-ministro

O primeiro-ministro felicitou esta quinta-feira, desde Bruxelas, Marcelo Rebelo de Sousa pelo seu primeiro ano de mandato na Presidência, sublinhando que este foi "um ano exemplar de cooperação entre os órgãos de soberania".

Em declarações aos jornalistas na capital belga, onde se encontra para participar entre hoje e sexta-feira numa cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, António Costa disse querer "felicitar publicamente" o Presidente da República, algo que já teve "oportunidade de fazer por telefone", e destacou o contributo de Marcelo para o clima de "paz social" que se vive em Portugal.

"Tem sido um ano exemplar de cooperação entre os órgãos de soberania e é com grande apreço que vemos a forma como o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem contribuído positivamente para termos um clima de descrispação, de paz social, que tem sido essencial, a par da viragem da página da austeridade, para criar um novo clima de confiança no país, que tem motivado o crescimento do investimento e também o crescimento económico e o crescimento do emprego", declarou.

António Costa acrescentou que aquilo que deseja a Marcelo Rebelo de Sousa "é os maiores sucessos na continuação deste seu mandato".