Ferro felicita PR e salienta “excelente relacionamento institucional e pessoal”

O presidente da Assembleia da República felicitou Marcelo Rebelo de Sousa, que esta quinta-feira completa o seu primeiro ano de mandato como chefe de eestado, salientando o "excelente relacionamento pessoal e institucional" existente entre ambos.

Fonte oficial do gabinete de Ferro Rodrigues afirmou à agência Lusa que o líder do Parlamento "teve esta manhã a oportunidade de, via telefone, felicitar o Presidente da República. "Além das felicitações pessoais, o presidente da Assembleia exprimiu o privilégio e satisfação pela feliz coincidência de ter tido a oportunidade de dar posse a Marcelo Rebelo de Sousa no cargo de Presidente da República, frisando o excelente relacionamento pessoal e institucional", referiu a mesma fonte.

Esta manhã, foi também colocada no site do Parlamento uma mensagem oficial para assinalar o primeiro ano de mandato do chefe de Estado, texto que é acompanhado por 18 fotografias alusivas à cerimónia de posse de Marcelo Rebelo de Sousa.

"A Assembleia da República assinala o primeiro ano de mandato de Sua Excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordando alguns momentos da sessão solene de tomada de posse do chefe de Estado. Associando-se pessoalmente à evocação deste dia, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, enviou ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa uma mensagem de felicitações, destacando a excelente cooperação institucional estabelecida entre o Presidente da República e a Assembleia da República, bem como o excecional espírito de colaboração pessoal entre os dois presidentes, visível em vários momentos e eventos ao longo deste ano", lê-se na mensagem.