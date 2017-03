Costa reafirma que trabalha com Banco de Portugal

O primeiro-ministro reafirmou esta quarta-feira, no decurso do debate parlamentar, que cumpre estritamente o que qualquer Governo deve fazer relativamente ao Banco de Portugal, que é trabalhar com ele.

Respondendo a uma pergunta de Catarina Martins, António Costa recordou a entrevista de Carlos Costa ao Público, e sublinhou que "ainda hoje o senhor governador reconhece que tem uma relação institucional correta com o Governo".

Ainda referindo-se às críticas feitas pelo PSD sobre os ataques feitos ao Banco de Portugal - e que Catarina Martins recordou na sua intervenção - o PM afirmou que "há uma questão com o Banco de Portugal" e que percebe bem porque "o PSD toma rapidamente as dores sobre reportagens" que vêm a público sobre o banco central.

Segundo o primeiro-ministro, o governo anterior de Passos Coelho fez "uma recondução, apesar de tudo o que tem vindo a público" sobre a atuação do governador do BdP e contra a opinião que ele próprio tinha feito na altura, enquanto secretário -geral do PS.

Sobre uma denúncia feita por Catarina Martins de que no Instituto Camões as mulheres que dão à luz na Primavera são colocadas perante a alternativa de gozar as férias ou a licença de maternidade, Costa prometeu ir saber o que se passa.