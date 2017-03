António Costa acusa PSD de ser “a pior oposição”

O primeiro-ministro terminou o debate quinzenal desta quarta-feira no Parlamento com críticas ao PSD, que acusou de ser a "pior oposição" e de contribuir para uma "degradação artificial do clima político".

No final de mais um debate marcado por uma acesa troca de acusações com o líder social-democrata Passos Coelho, António Costa apontou diferenças entre o PSD e o CDS. "O CDS faz algum esforço de colocar o debate em termos de diferenciação política, em diálogo civilizado, correto, não crispado, de confronto de ideias", afirmou.

"Infelizmente, este bom exemplo não é seguido" pelo PSD, que tem contribuído para a "degradação artificial do clima político em Portugal", ao contrário da maioria "plural e serena" do PS, PCP, BE e PEV, disse Costa, com um sorriso e perante a total indiferença da bancada social-democrata.

Ao PSD, apontou a "exaltação permanente" e aconselhou os sociais-democratas: "É altura de se reconciliarem com a vida e com o país."