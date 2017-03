António Costa: “Afinal, havia mesmo alternativa à austeridade”

António Costa começou por elencar vários dados económicos – do crescimento da economia, ao desemprego ou confiança dos consumidores – para concluir que a realidade "impôs-se ao pessimismo" e que "afinal havia mesmo alternativa à austeridade da anterior maioria", segundo declarou no arranque do debate quinzenal desta quarta-feira na Assembleia da República. "Era aritmética e politicamente possível cumprir todos os nossos compromissos", concluiu o primeiro-ministro.

"No quarto trimestre de 2016, portugal registou um crescimeno homólogo de 2%, acima da média da zona euro e do conjunto da União Europeia; a taxa de desemprego baixou em dezembro de 2016 para 10,2%, com uma criação líquida de 118.000 postos de trabalho durante o ano de 2016", enumerou António Costa.

Os resultados da economia devem ser uma "oportunidade" para "resolver os problemas estruturais que têm limitado a capacidade de crescimento do país", afirmou António Costa.

Ao retrato traçado pelo primeiro-ministro, o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, contrapõe, realçando que a dívida pública cresceu em rácio do PIB e que o saldo estrutural não melhorou. E quanto à melhoria da balança externa, acrescentou, "não melhorou por cauda do Governo, o Governo deu um contributo negativo".

E sobre "aquilo que é apresentado como um bom resultado do emprego", apontou, "é um eco do que já aconteceu" e não um resultado do Governo. "O Governo não esta a fazer nada do que é importante para melhorar em termos estruturais", apontou Passos Coelho.