Marcelo recebeu Carlos Costa e quer estabilidade no BdP

O governador do Banco de Portugal esteve no Palácio de Belém e articulou com o Presidente da República a reação aos ataques de que vem sendo alvo pelas alegadas falhas cometidas na supervisão bancária.

Ao que o Expresso apurou, a reunião ocorreu na semana passada, já depois do carnaval. E Marcelo Rebelo de Sousa, que desde o início do seu mandato fez da estabilidade do sistema financeiro uma prioridade, não alinha nos ataques da esquerda ao governador.

Para o Presidente, há uma diferença clara entre as posições do BE, do PCP e de algumas vozes do PS, que querem pressionar a saída de Carlos Costa, e a posição do primeiro-ministro, que sublinhou estar a falar-se de um cargo inamovível.

Dependendo do Banco Central Europeu e estando ainda a menos de meio do seu segundo mandato, o governador do banco central não deverá, na opinião do chefe de Estado, ser puxado para o centro da querela partidária. Muito menos numa altura em que estabilizar a banca é, tanto para o Presidente da República como para o Governo, a palavra de ordem.

Este domingo, na SIC, o comentador e conselheiro de Estado Luís Marques Mendes pediu que deixem o governador trabalhar e defendeu que o Presidente da República deveria tomar uma posição de mediação em defesa de Carlos Costa. A reunião em Belém já terá sido nesse sentido.

Além das críticas ao governador expressas pela esquerda, as últimas semanas têm sido marcadas por propostas de Carlos Costa para a administração do Banco de Portugal que não têm sido acolhidas pelo governo. Tanto que, como o Expresso revelou no sábado, o governador retirou a lista que havia proposto.

Estes desenvolvimentos têm sido interpretados como um isolamento de Carlos Costa, a cujas intenções falta o apoio político do governo, nomeadamente do ministro das Finanças. Mário Centeno, recorde-se, saiu do Banco de Portugal para o governo. São conhecidas as suas desavenças com Carlos Costa.