Esclarecimento da embaixada de Angola

Num comunicado enviado às redações este domingo, a embaixada de Angola em Portugal esclarece que o embaixador José Marcos Barrica “não se ausentou do território português, onde se encontra em pleno exercício das suas funções”.

Na edição desta semana, o Expresso noticiou que o embaixador de Angola em Lisboa, Marcos Barrica, estaria na capital angolana a receber instruções com vista ao realinhamento da visita do primeiro-ministro português.

“Têm sido veiculadas, em certos órgãos de comunicação social portugueses, informações dando conta que o embaixador da República de Angola em Portugal José Marcos Barrica encontra-se em Luanda, desde a semana passada, a preparar a visita a Angola do Primeiro-ministro, Dr. António Costa e do Presidente da República, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa”, lê-se no comunicado, que esclarece que “estas informações não correspondem à verdade, pois o embaixador José Marcos Barrica não se ausentou do território português, onde se encontra em pleno exercício das suas funções”.