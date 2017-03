BE avança com João Semedo no Porto

Dois anos depois de ter abandonado o Parlamento por motivo de doença, João Semedo regressa à política ativa como cabeça de lista do BE à autarquia do Porto.

Nascido em Lisboa, o ex-líder bloquista vive há mais de 40 anos na cidade que considera estar “mais desigual e mais extremada” quando “chama turistas mas afasta portuenses” e “acentua velhos desequilíbrios”.

João Semedo não poupa o atual autarca do Porto, que se recandidata com o apoio do PS e do CDS. “Uma estranha aliança ditada tanto pelo interesse pessoal como pelo calculismo político de alguns dos seus protagonistas”, diz, desafiando a esquerda a não se “desinteressar pelo futuro da cidade, nem deixar nas mãos de outros o seu projeto próprio”. “A esquerda deve juntar-se com a esquerda e não com a direita”, afirma numa clara indireta ao PS.

Revelando estar “totalmente disponível para assumir este compromisso para os próximos anos”, Semedo assumiu ao Expresso ser “o candidato socialista e da esquerda socialista e popular”. E porque “a esquerda não pode faltar aos seus, não pode desertar”, o ex-líder do Bloco defende que a sua candidatura “é aberta aos socialistas” e “capaz de construir e mobilizar uma alternativa para a cidade.

João Semedo foi operado, no início de 2015, a um cancro nas cordas vocais. Nos últimos tempos tem colaborado em iniciativas do BE, das quais se destaca o projeto da despenalização da morte medicamente assistida.