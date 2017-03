Offshores. Vítor Gaspar e Maria Luís chamados ao Parlamento pelo PS

O grupo parlamentar do PS anunciou esta quarta-feira que vai requerer a audição parlamentar dos antigos ministros das Finanças Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque sobre a polémica da publicação de transferências de capital para praças offshore.

O deputado socialista Eurico Brilhante Dias declarou a intenção de convocar o agora diretor do Fundo Monetário Internacional e a atual deputada do PSD durante o debate de atualidade sobre o tema que se está a realizar esta quarta-feira na Assembleia da República, que foi consensualizado entre PEV, BE e PS.

No hemiciclo está também presente o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, ladeado pelo secretário de Estados dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos.

Fernando Rocha Andrade tem uma audição prevista para a tarde desta quarta-feira na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

Também em sede de comissão parlamentar, de manhã, o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio esteve a ser ouvido sobre a temática e admitiu que deu uma "não autorização" de publicação das estatísticas sobre as transferências para as 'offshore', considerando que não era obrigado legalmente a fazê-lo.