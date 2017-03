Caso dos offshores: 8 perguntas rápidas que deviam ter resposta

O ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, e o atual, Fernando Rocha Andrade, são ouvidos esta quarta-feira no Parlamento acerca do caso dos 10 mil milhões transferidos para offshore, entre 2011 e 2014, sem tratamento pela Administração Tributária (AT). Será a oportunidade para esclarecerem várias dúvidas que se avolumaram na última semana, oito, pelo menos, e que se tiverem resposta podem ajudar a perceber melhor o que efetivamente se passou.

1 - Por que razão a AT não fez o tratamento de dados das transferências para offshore entre 2011 e 2014?

O "Público" revelou que uma parte da informação constante das declarações feitas pelos bancos desapareceu já dentro da máquina fiscal, com base na documentação que foi remetida para a IGF. O secretário-geral do PCP Jerónimo de Sousa admitia na semana passada com ironia que a culpa ia morrer solteira ou que seria da senhora da limpeza que carregou sem querer num botão do computador.

2 - Paulo Núncio não sabia que não houve esse tratamento de dados nem nunca procurou saber?

Durante o seu mandato, uma das principais prioridades foi a luta contra a evasão fiscal. Os deputados poderão questionar Paulo Núncio sobre se nunca falou com o diretor da AT para saber a evolução dos processos abertos relativos a transferências para offshore e o imposto correspondente apurado.

3 - E o ministro da tutela?

A questão dos offshore era tratada apenas pela AT? Havia acompanhamento por parte do Governo, a nível da secretaria de Estado, ou do ministro (Vítor Gaspar e depois Maria Luís Albuquerque)? A ex-ministra dizia ao Expresso no sábado que nunca soube de nada e que tudo devia ser "apurado até às últimas consequências".

4 - Por que razão Paulo Núncio não quis a publicação das estatísticas sobre transferências para offshore?

Este é outro assunto. Durante o mesmo período de tempo não houve também a publicação do volume de transferências para offshore no site da Direção-Geral de Impostos. Núncio assumiu, entretanto, a responsabilidade por essa decisão de não publicação no sábado mas não explicou por que razão se opôs à publicitação.

5 - Por que razão Núncio começou por declinar responsabilidades na não-publicitação das transferências e depois mudou de ideias?

O ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais começou por dizer na semana passada, por escrito e por telefone, que não era preciso autorização expressa sua para essa publicitação e que a AT devia tê-la feito automaticamente. No sábado, ao demitir-se da direção do CDS assumiu responsabilidades pela omissão dos dados na página da internet.

6 - O ministro da tutela tinha conhecimento que o secretário de Estado se opôs à publicitação das transferências para offshore?

A decisão foi unicamente de Paulo Núncio ou ao longo de quatro anos o assunto foi abordado entre o secretário de Estado e o ministro? A questão volta a ser de responsabilidade política na cadeia do ministério, ou seja, até que ponto Núncio tinha ou não autonomia.

7 - A AT já apurou o valor do imposto em falta relativo aos 10 mil milhões de euros?

Tal como o Expresso noticiou no sábado, o imposto em falta já foi apurado e eventuais correções à matéria coletável já foram ou serão enviadas durante este ano aos contribuintes. Mas o MF não quis comentar esta informação. Por que razão o MF não quis esclarecer esta questão, permitindo que se adensasse a dúvida de que haveria imposto perdido?

8 - Qual é o valor de imposto que era devido?

Esta resposta é também importante para percebermos de quanto de se está a falar. A esmagadora maioria destas transferências para offshore não gera impostos, uma vez que diz respeito a pagamentos no âmbito de operações comerciais.