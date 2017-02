CGD: deputado socialista apela a boicote do PS, PCP e BE

Num artigo de opinião, o deputado socialista Paulo Trigo Pereira, que já foi presidente interino da comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, defende que a nova comissão ao banco público está a ser usada pela direita como uma “arma de guerrilha” e “arremesso político”

Paulo Trigo Pereira, deputado socialista, defendeu que PS, BE e PCP deveriam boicotar a nova comissão parlamentar de inquérito (CPI) à Caixa Geral de Depósitos (CGD), requerida pelo PSD e CDS, que tem como objeto a apreciação da contratação, gestão e demissão de António Domingues e da restante administração do banco público. Num artigo de opinião, publicado no “Observador”, esta terça-feira, Trigo Pereira acusa a direita de estar a usar as CPI como “armas de arremesso político contra o governo e Mário Centeno”.

“PS, Bloco e PCP deveriam ter a coragem de fazer abortar à nascença esta nova anunciada CPI. Seria tudo legal, não baixava mais a confiança no parlamento (já muito baixa) e estou certo que os portugueses agradeceriam”, escreveu.

Paulo Trigo Pereira faz parte da CPI atual à Caixa. Quando há cerca de duas semanas o social-democrata José Matos Correia se demitiu da presidência, o socialista, que era vice-presidente, assumiu a liderança interina da comissão.

Para o deputado, a comissão ao banco público “tem tido uma vida atribulada” e tem sido usada “apenas uma arma de guerrilha política”. Defendeu ainda que os sociais-democratas tinham “vontade” de acabar com a CPI, mas o “CDS não lhe fez a vontade e disse que continuaria”.

“Se os partidos da esquerda adotassem a mesma atitude irresponsável criariam agora uma comissão de inquérito para apurar as razões (e as consequências) da atitude do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio e respetivos ministros, de não divulgarem as transferências para offshores”, compra Trigo Pereira, lembrando que um dos papéis da Assembleia da República é fiscalizar e “por isso Paulo Núncio e Rocha Andrade serão ouvidos” em vez de se criar uma CPI.

“Seria tão ridículo criar uma CPI para as offshores como é para avaliar a contratação-demissão de Domingues”, conclui.