Assunção Cristas diz que atitude de Paulo Núncio revela “grande elevação de caráter”

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, disse este domingo que Paulo Núncio, ao assumir a sua “responsabilidade política” pela não publicação de dados relativos às transferências de dinheiro para “offshores”, revela “uma grande elevação de caráter”.

“Paulo Núncio mostrou uma grande elevação de caráter e o país deve muito ao doutor Paulo Núncio pelo trabalho de combate à fraude e à evasão fiscal”, disse Assunção Cristas aos jornalistas, em Gouveia, na Guarda, durante uma visita à feira ExpoSerra, que decorre até ao dia de Carnaval, por iniciativa da Câmara Municipal local.

O antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, assumiu no sábado a sua “responsabilidade política” pela não publicação de dados relativos às transferências de dinheiro para “offshores”, pedindo o abandono das suas funções atuais no CDS-PP.

“Tendo em conta o tempo que decorreu entre os factos e o presente e tendo tido agora a oportunidade de revisitar os documentos que têm sido noticiados, nomeadamente os apresentados pelos serviços para publicação de informação estatística das transferências transfronteiriças, considero legitima a interpretação dos serviços que levou à não publicação das estatísticas no portal das Finanças. Assumo, por isso, a responsabilidade política pela não publicação das referidas estatísticas”, sublinha Núncio, em texto enviado à agência Lusa.

Nas declarações aos jornalistas, em Gouveia, Assunção Cristas disse ainda que, em relação aos montantes que não apareceram reportados pela Autoridade Tributária “é preciso esclarecer a fundo o que é que se passou”.

“Há uma Inspeção Geral de Finanças a funcionar e, naturalmente, nós, no Parlamento procuraremos averiguar todos os factos. Coisa diferente é a questão da publicação das estatísticas e sobre essa matéria o doutor Paulo Núncio já se pronunciou e, certamente, no Parlamento poderá dar mais explicações, porque lá irá quarta-feira”, disse.

A líder nacional do CDS-PP lembrou que o seu partido, “desde a primeira hora” entendeu “que tudo deveria ser visto e esclarecido”.

“Esta atitude do doutor Paulo Núncio mostra com muita clareza que está disponível para todos os esclarecimentos e que tem uma grande elevação de caráter, coisa que infelizmente não se vê no nosso espaço político, em todos os quadrantes políticos”, sublinhou.

Disse que o CDS regista a atitude, que pareceu “muito oportuna” e “demonstrando uma grande elevação de caráter, o que vai em linha com o extraordinário trabalho” que Paulo Núncio fez.

Cristas reafirmou que, como já disse no Parlamento, “não há nenhum montante perdido e se ainda é possível recuperar algum eventual montante destas verbas (...), então isso deve-se também ao trabalho de passar de quatro para 12 anos o prazo para se poder recuperar algum montante que eventualmente seja devido”.

“Estamos muito a tempo de fazer essa recuperação e certamente estamos a tempo de fazer a averiguação de tudo aquilo que se passou para esses montantes não serem conhecidos pela Autoridade Tributária. É preciso verificar o que se passou e, no CDS, estamos muito empenhados em esclarecer toda a verdade nesta matéria”, rematou.