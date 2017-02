PT responsável por metade do dinheiro saído de Portugal

A semana política foi ocupada pelo erro do tratamento de informação de saídas de capital para offshores durante os anos de 2011 a 2014. Mas foi o ano de 2015 aquele que teve um maior pico de movimentos: quase nove mil milhões de euros saíram num só ano de Portugal para paraísos fiscais. O aumento é explicado por um grande negócio: a compra da PT Portugal à Oi pela Altice.

O negócio global feito entre os franceses agora donos do que era a Portugal Telecom movimentou um total próximo dos 5,8 mil milhões de euros. Grande parte deste montante foi transferido através das Baamas, destino elegido pelo Ministério das Finanças como sendo um “paraíso fiscal”. Este pormenor de dados não é público, mas o Expresso confirmou-os durante a semana. Ontem, o “Jornal Económico” também dava conta destas transferências.

Não sendo pública, a operação deu nas vistas na Autoridade Tributária. E justifica a razão pela qual saiu tanto capital de Portugal num só ano. Aliás, se a notícia do “Público” se focava em dez mil milhões de euros saídos de Portugal durante quatro anos (de 2011 a 2014), o valor cresce bastante quando se alarga o campo de pesquisa para seis anos (de 2010 a 2015), caso em que passa a somar perto de 30 mil milhões de euros.

O governo de Pedro Passos Coelho foi posto em causa durante a semana, nomeadamente o seu secretário de Estado, Paulo Núncio, por ter sido durante o seu mandato que a Autoridade Tributária não fez o tratamento adequado dos dados nem publicou estatísticas corretas. Apesar disso, foi nessa altura que foram tomadas várias medidas de combate à evasão e fraude fiscal centradas nos offshores, tendo por exemplo sido alargados para 12 anos os prazos de caducidade para liquidar impostos quando estejam em causa rendimentos não declarados obtidos em países e territórios sujeitos a regime fiscal privilegiado. E foram agravadas as penas para os crimes fiscais mais graves, em que a pena máxima de prisão aplicável ao crime de fraude fiscal qualificada subiu para oito anos. Este crime abrange a prática de interposição de sociedades em paraísos fiscais para ocultar rendimentos não declarados à administração tributária.

Portugal tem inúmeros acordos de troca de informação assinados com centros financeiros internacionais como o Luxemburgo, Hong Kong, Singapura e, sobretudo, com a Suíça, e tem sido feito o reforço da troca de informações fiscais com outros Estados. Não obstante, partidos como o Bloco de Esquerda têm feito propostas para regulamentar de forma mais apertada a saída de capitais.