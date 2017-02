Frasquilho já tem substituto na AICEP

Luís Castro Henriques, vogal da atual administração da agência, é o senhor que se segue

Miguel Frasquilho vai sair da presidência da AICEP — Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal — em março e já tem substituto. A escolha recaiu sobre um homem da casa, Luís Castro Henriques, vogal executivo da atual administração da agência e que já foi adjunto do ministro da Economia do Governo de Pedro Santana Lopes, Álvaro Barreto. A equipa da futura administração deverá ser fechada com nomes que já trabalham na AICEP e que já terão sido entregues à CRESAP — o organismo encarregue de selecionar os acessos à administração pública —, para posterior validação em Conselho de Ministros.

Miguel Frasquilho sai no fim do mandato e por vontade própria. António Costa e Augusto Santos Silva (que tutela a AICEP) tentaram mantê-lo mas não conseguiram. Ao que o Expresso apurou, as difíceis relações entre o ainda presidente da AICEP e o secretário de Estado da Internacionalização pesaram na decisão de Frasquilho, mas decisiva terá sido a sua vontade de partir para outras saídas profissionais.

No final de 2016, numa entrevista ao “DN”, Frasquilho assumiu querer sair: “Foi uma iniciativa que partiu de mim e não tem rigorosamente nada a ver com o facto de ter havido uma mudança de Governo”, afirmou, anunciando que se manteria em funções até fechar todos os dossiês relacionados com o plano estratégico que assumiu neste mandato. Em comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros agradeceu publicamente a Frasquilho “a dedicação e competência com que desempenhou as funções”. O Governo anunciará brevemente o senhor que se segue.