PS acusa direita de querer usar inquérito parlamentar para “porradismo político”

O PS vê no requerimento de uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, feito pelo PSD e CDS, uma "falta de agenda política" dos dois partidos, segundo afirmou esta sexta-feira o deputado socialista João Paulo Correia, em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República.

"PSD e CDS insistem em usar o inquérito parlamentar para sessões de porradismo político", afirmou o deputado, acrescentando que isso "azeda o ambiente político e parlamentar" e "aborrece a opinião pública".

Para os socialistas, o anúncio da nova comissão vem "dar razão ao PS, que tem defendido que este assunto não faz parte do objeto da atual comissão", para além de "desviar as atenções" dela. "O que tem sido provado é que as necessidades de recapitalização da Caixa eram do conhecimento do Governo PSD/CDS, que sempre negou que conhecia os problemas."

Por último, diz o deputado, o anúncio desta nova comissão tem como objetivo "desviar as atenções dos bons resultados da economia portuguesa".

Questionado sobre se o PS concorda com a visão do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que disse esta sexta-feira que o objeto da nova comissão cumpre "em absoluto os termos regimentais e constitucionais", o deputado socialista disse que o partido "respeita as decisões" do presidente da AR.

"Depois iremos ver, com o desenrolar dos trabalhos da nova comissão, se as diligências propostas estão de acordo com as formalidades legais e constitucionais", concluiu.

Esta sexta-feira, PSD e CDS entregaram o requerimento para uma nova comissão de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos. Em conferência de imprensa, os líderes das bancadas parlamentares do PSD e CDS, Luís Montenegro e Nuno Magalhães, apresentaram o objeto da nova comissão, esclarecendo que pretendem "apreciar as negociações, direta ou indiretamente conduzidas pelo Governo, as condições e os termos de contratação" de António Domingues.