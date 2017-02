PS/Madeira aconselha Cristas a queixar-se a Marcelo sobre Assembleia Legislativa madeirense

“O líder do PS/Madeira e vice-presidente do grupo parlamentar do PS na Assembleia da República, Carlos Pereira, sugeriu ao CDS que mudasse o rol de queixas que vai apresentar ao Presidente da República”, lê-se num comunicado enviado pelos socialistas da ilha

O líder do PS/Madeira, Carlos Pereira, considerou esta sexta-feira que a presidente do CDS-PP deveria ter-se queixado ao Presidente da República sobre o mau funcionamento da Assembleia Legislativa da região autónoma e "deixar o que está bem" no parlamento nacional.

Assunção Cristas foi recebida na tarde desta sexta-feira pelo Presidente da República no Palácio de Belém. A audiência foi anunciada pela própria líder do CDS-PP durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro no parlamento, na quarta-feira. Assunção Cristas disse, na altura, que iria "denunciar o que se passa" na Assembleia da República quanto aos direitos das minorias na comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos.

Num comunicado enviado pelo PS, Carlos Pereira "aconselha a direita a deixar o que está bem e a queixar-se a Marcelo [Rebelo de Sousa] da Assembleia Legislativa da Madeira", lamentando que "o CDS e o PSD sejam tão lestos a criticar o funcionamento do parlamento nacional e tão coniventes com o que se passa na Assembleia Legislativa da Madeira, onde as coisas efetivamente não funcionam".

"O decreto legislativo regional que enquadra as comissões de inquérito na Assembleia Legislativa da Madeira é de 1978. Esta Assembleia é a única que ainda não atualizou esta legislação e por isso a oposição está impedida de ter audições potestativas ou não pode falar à imprensa", criticou.

O deputado madeirense recordou ainda que há uma comissão de inquérito para avaliar as responsabilidades da construção da Marina do Lugar de Baixo que custou 120 milhões e nunca funcionou e que foi ainda instalada "uma comissão de inquérito para avaliar as responsabilidades do Governo Regional na falência do Banif, que só fez quatro audições e ainda está em curso", sem haver conhecimento de quando termina. "Pedimos encarecidamente ao CDS que vai reunir com Presidente da República que aproveite para levar este assunto", referiu ainda.

Ao presidente da bancada parlamentar do PSD, Luís Montenegro, o líder do PS/Madeira aconselhou "a olhar para o seu próprio partido na Região Autónoma da Madeira antes de falar em asfixia democrática". "Na verdade estamos certos que nenhum destes representantes dos partidos da direita aceitam a existência de um país com dois sistemas", afirmou.

"Se é para colocar em causa a democracia como fator para justificar a incapacidade política, julgo que é muito pouco e acaba por aterrar na baixa política e no oportunismo partidário que não ajuda nada para melhorar a vida em Portugal", acrescentou.