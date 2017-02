CGD. Direita quer esclarecer contratação, gestão e saída de Domingues

O PSD e CDS deram entrada do requerimento da nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos esta sexta-feira no Parlamento, com o objetivo de "apreciar as negociações, direta ou indiretamente conduzidas pelo Governo, as condições e os termos de contratação" de António Domingues.

De acordo com o requerimento apresentado, essa é uma das três alíneas que os deputados querem ver esclarecidas, todas em torno da anterior administração da CGD, sem referência direta às comunicações entre António Domingues e o ministro das Finanças, Mário Centeno.

O líder da bancada parlamentar do PSD, Luís Montenegro, garante que "toda a informação", seja através de depoimentos presenciais ou "através dos documentos que serviram de suporte", será importante para esclarecer o que aconteceu no processo de nomeação da administração de António Domingues, assim como a demissão.

"Isto não é uma comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, mas sim uma comissão de inquérito à atuação do Governo no que se relaciona com a nomeação e demissão da administração de António Domingues", reforçou o líder da bancada do CDS, Nuno Magalhães, na conferência de imprensa conjunta com o PSD, que começou com mais de meia hora de atraso, na Assembleia da República.

Luís Montenegro diz que quem defende que a criação desta nova comissão de inquérito visa "bisbilhotar comunicações entre António Domingues e o ministro das Finanças" tenciona "afastar a atenção" do problema. "A verdade não é um problema de bisbilhotice", afirmou. "Nenhuma birra pode ser confundida com a procura da verdade."

Questionado sobre a utlização dos SMS nesta comissão, Luís Montenegro assume que "os SMS facilitarão muito os trabalhos da próxima comissão", considerando "expectável" que a comissão tenha acesso a essas comunicações.

Por seu lado, Nuno Magalhães defende ser "constitucional" a consulta dessas comunicações, defendendo que em causa está a contratação pública para uma empresa pública e que, por isso, as comunicações não devem ser vistas como privadas.

De acordo com o requerimento, PSD e CDS apresentam ainda como objetivo da comissão "apreciar a intervenção e responsabilidade do Governo pela gestão da administração" liderada por António Domingues e "apreciar os factos que conduziram à sua demissão".

"Para o CDS, esta comissão é essencial e inevitável. Essencial para a descoberta da verdade, coisa que para nós não é menor. Não é uma trica", defendeu Nuno Magalhães.

"Devolver dignidade ao Parlamento"

No requerimento apresentado, PSD e CDS acusam PS, PCP e BE de "vetarem" algumas diligências, considerando-as "fora do âmbito e do objetivo da comissão".

E acrescentam que, ao longo dos últimos meses, "PSD e CDS "procuraram, infrutiferamente, de múltiplas formas e em todos os fóruns possíveis, obter os necessários e devidos esclarecimentos do Governo" para responder a uma pergunta - "É verdade ou não que o ministro negociou a dispensa da apresentação da declaração de rendimentos?".

As críticas a Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, não passaram ao lado na conferência de imprensa. "O presidente da Assembleia teve um comportamento muito infeliz", afirmou Montenegro, acusando Ferro de "prepotência no exercício da sua função".

Fazendo referências às declarações do presidente da Assembleia, na quinta-feira, nas quais disse que a direita se deve "habituar às novas regras e às novas circunstâncias democráticas da Assembleia da República", Luís Montenegro reconhece que as circunstâncias "são, de facto, novas e únicas". "Mas as regras não."

Nesse contexto, defende o social-democrata, criar esta nova comissão "é uma boa oportunidade para devolver a dignidade ao parlamento".

[notícia atualizada às 13h04]