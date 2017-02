Vice-presidente da Comissão: “Portugal precisa de ação política decisiva”

O vice-presidente da Comissão Europeia que tutela a pasta do Euro e da Estabilidade Financeira afirmou esta quinta-feira ao chegar a Lisboas que "Portugal tem pela frente alguns desafios económicos e sociais que necessitam de uma ação política decisiva".

Segundo Valdis Dombrovskis,há notícias encorajadoras, como um crescimento mais forte do que o esperado e um desemprego em diminuição.

"Estou contente por debater com as autoridades portuguesas e com os parceiros sociais a forma como preveem dar resposta aos restantes desafios. O nosso objetivo partilhado é uma economia portuguesa com um crescimento económico robusto e inclusivo, que crie muitos e bons empregos para os portugueses", disse ainda.

Dombrovski teve hoje ao fim da tarde um encontro com o primeiro-ministro e amanhã terá encontros com o Presidente da República, o ministro das Finanças (com quem dará uma conferência de imprensa conjunta), o governador do Banco de Portugal, os parceiros sociais e terá uma audição na Assembleia da República com os deputados da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.