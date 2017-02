Offshores. PSD quer ouvir todos os diretores do Fisco desde 2011

O líder parlamentar do PSD acusa o primeiro-ministro de ter feito no debate quinzenal de quarta-feira uma "insinuação soez e indigna" a propósito do caso das offshore, e anuncia que os sociais-democratas vão pedir mais audições.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião desta manhã do grupo parlamentar do PSD, Luís Montenegro classificou como "uma insinuação soez, indigna de um responsável governativo" a afirmação feita na véspera por António Costa de que "teria havido responsabilidade política do anterior Governo" a propósito de uma eventual transferência de capitais para paraísos fiscais.

"Queremos que toda a verdade seja apurada, não tememos nada, não temos o temor que PS, PCP e BE têm a propósito da Caixa Geral de Depósitos", criticou Montenegro.

Lembrando que o PSD já tinha pedido a audição urgente do atual e anterior secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade e Paulo Núncio, respetivamente, o líder da bancada social-democrata anunciou que ainda hoje irá dar entrada no Parlamento um novo requerimento a solicitar a audição dos diretores gerais da Autoridade Tributária e Aduaneira que exerceram funções desde 2011, bem como do inspetor-geral de Finanças.

"Uma vez que o Governo quis caminhar por esta insinuação soez e indigna, chegou a altura de acelerarmos ainda mais esse processo de averiguação no Parlamento", justificou.