Marcelo convida Ferro para almoçar antes de falar com Cristas

Marcelo Rebelo de Sousa convidou Ferro Rodrigues para um almoço, esta sexta-feira, em Belém e só depois de falar com o Presidente da Assembleia da República é que Marcelo receberá a líder do CDS que anunciou querer denunciar coisas "graves" que se vivem no Parlamento.

Assunção Cristas denunciou esta quarta-feira, no debate quinzenal na Assembleia da República, que "a maioria de esquerda unida oprime a direita" – com a conivência de Ferro Rodrigues, como explicaria logo a seguir o líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães – e que ela própria levará o assunto ao Presidente da República.

Ao que o Expresso apurou, a forma como o verniz estalou no hemiciclo desagradou a Marcelo Rebelo de Sousa e, depois de saber do tom da discussão, o Presidente ligou a Ferro Rodrigues a convidá-lo.

A relação entre os dois Presidentes tem sido "excelente", segundo palavras dos próprios. Em outubro, Marcelo escreveu uma nota na sua página oficial atribuindo as "excelentes relações" entre orgãos de soberania à presidência de Ferro. E em janeiro, um ano após a eleição do Presidente da República, foi a vez de Ferro Rodrigues colocar no site do Parlamento, que o clima de estabilidade política e coesão social que se vive no país "deve-se ao esforço de muitas pessoas e instituições, à cabeça das quais devemos colocar" Marcelo Rebelo de Sousa.

Agora, com o 'namoro' perturbado pelas fortes críticas de que o Presidente da Assembleia da República tem sido alvo por parte da direita parlamentar que o acusa de estar a ajudar a bloquear um novo inquérito à Caixa Geral de Depósitos, Marcelo tenta serenar os ânimos. E dá um sinal claro de não estar disposto a ouvir queixas de deputados sem, antes, ouvir o Presidente do Parlamento.

Na quarta-feira, Ferro Rodrigues sentiu-se atacado pelo CDS e reagiu: "Não sei o que a senhora deputada vai denunciar ao senhor Presidente da República, mas sabe que a porta do meu gabinete está sempre aberta a todos os senhores deputados". Foi quando Nuno Magalhães contra-atacou: "Desculpe que lhe diga, mas o CDS escolhe com quem fala e quem fechou a porta na cara ao PSD, ao CDS e às regras democráticas foi o senhor Presidente".

Assunção Cristas irá a Belém esta sexta-feira a seguir ao almoço. Ferro Rodrigues estará a sair da conversa a sós com Marcelo.