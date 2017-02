Cavaco responde a Sócrates: “Não preciso de ajustar contas com ninguém”

Quase um ano depois de ter deixado o Palácio de Belém, Aníbal Cavaco Silva deu a primeira entrevista. Esta noite, em entrevista à RTP3, o antigo Presidente da República defendeu que o livro “Quinta-feira e outros dias”, que lançou há uma semana, “tem principalmente o objetivo de prestar contas pelo exercício de cargos públicos”, recusando que se trata de um ajuste de contas.

“Não preciso de ajustar contas com ninguém”, disse Cavaco Silva. “A vida correu-me bem. Profissionalmente, cheguei a professor catedrático. Durante dez anos fui primeiro-ministro, mais dez anos Presidente da República. Tenho uma família que me deu alegrias e nunca me deu tristezas. O que eu entendo é prestar contas, nunca me passou pela cabeça ajustar contas com este ou aquele”, acrescentou.

em desenvolvimento