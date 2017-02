Operação Marquês. Relação de Lisboa nega recurso de José Sócrates

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) rejeitou um recurso do antigo primeiro-ministro José Sócrates relacionado com "prazos e procedimentos" da Operação Marquês, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

O Tribunal da Relação refere, num curto comunicado desta quarta-feira, que foi "negado provimento ao recurso". "O acórdão vai ser notificado aos advogados pelo correio, por não ser processo urgente, razão pela qual não poderá ser disponibilizado", indica ainda o TRL.

Fonte ligada ao processo adiantou à agência Lusa que o recurso proferido esta quarta-feira tinha sido apresentado há cerca de um ano e está relacionado com "prazos e procedimentos" da Operação Marquês.

José Sócrates esteve preso preventivamente mais de nove meses e está indiciado por fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção passiva para ato ilícito.

Dois anos após o início do inquérito, que a 20 de novembro de 2014 fez as primeiras detenções, a investigação do Ministério Público continua sem que exista acusação ou arquivamento, estando prevista uma decisão para 17 de março.

A Operação Marquês tem ainda como arguidos, entre outros, o ex-ministro socialista Armando Vara, o ex-presidente do BES Ricardo Salgado, o empresário luso-angolano Hélder Bataglia e Carlos Santos Silva, amigo de longa data de Sócrates que os investigadores julgam tratar-se do fiel depositário de "luvas" destinadas a José Sócrates.