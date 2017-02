Estado não perderá milhões injetados no Novo Banco através do Fundo de Resolução, diz Costa

O primeiro-ministro assevera que o Estado não irá perder os 3,9 mil milhões de euros injetados pelo Fundo de Resolução bancário no Novo Banco, garantindo que esse montante, a não integrar a venda, será suportado pelo "sistema financeiro".

"O Estado em caso algum perderá 3,9 mil milhões de euros ou qualquer parcela. São um empréstimo ao Fundo de Resolução e será suportado por sistema financeiro", garantiu António Costa, falando estatarde no debate quinzenal no Parlamento.

No que diz respeito ao Estado, insistiu, o facto de o Novo Banco poder ser vendido a um valor inferior ao injetado "não exonera os bancos daquilo que têm de pagar ao Estado" pelo empréstimo ao Fundo de Resolução.

O Governo, lembrou Costa, mantém a mesma posição de "sempre" sobre o Novo Banco: "Defenderemos e decidiremos a solução concreta que melhor proteja o interesse dos contribuintes, da economia e da estabilidade do sistema financeiro. Não excluímos nenhuma solução e estamos nesta negociação de boa-fé", vincou.

A bloquista Catarina Martins, que questionava o primeiro-ministro, advogou que a nacionalização do banco, "mesmo que com uma recapitalização", protegeria os contribuintes de "perder duas vezes dinheiro com o mesmo banco". "Sobre o que a banca poderá pagar ou não ao Fundo de Resolução, daqui a 20 anos veremos. Entretanto, todos os custos do Fundo vão ao défice do estado", sublinhou a coordenadora do BE.

Esta segunda-feira, o Banco de Portugal (BdP) anunciou ter selecionado o fundo norte-americano Lone Star para uma "fase definitiva de negociações, em condições de exclusividade, com vista à finalização dos termos em que poderá realizar-se a venda da participação do Fundo de Resolução no Novo Banco".

O Novo Banco é o banco de transição que ficou com os ativos menos problemáticos do Banco Espírito Santo (BES), alvo de uma intervenção das autoridades em 3 de agosto de 2014, que está em processo de venda.

Também na segunda-feira, em Bruxelas, o ministro das Finanças português, Mário Centeno, confirmou que a venda do Novo Banco está a evoluir e que a decisão do BdP de negociar exclusivamente com a Lone Star é "apenas mais um passo".