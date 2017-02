BE quer “apurar todas as responsabilidades” nas transferências para offshores

O Bloco de Esquerda considera "graves" as informações avançadas pelo jornal "Público" de que houve 10 mil milhões de euros a serem transferidos para offshores entre 2011 e 2014 sem que tenham sido investigados pelo Fisco. "Queremos apurar todas as responsabilidades", garantiu esta quarta-feira a deputada do BE, Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

Para a deputada, estas informações dizem que "por um lado, durante quatro anos, a Autoridade Tributária recebeu informações dos bancos quanto a transferências para offshores, mas não as divulgou como mandava a lei". E dizem ainda, acrescenta, que "há um conjunto de transferências no valor de 10 mil milhões de euros cuja informação foi passada pelos bancos para a Autoridade Tributária (AT), mas que não foram tratadas nem investigadas pela AT durante os quatro anos do anterior Governo.”

"Isso demonstra que o combate à grande evasão fiscal não foi uma prioridade do anterior Governo, nem do anterior secretário de Estado Paulo Núncio. Obviamente, essa falta de vontade contrasta com a perseguição que foi feita aos pequenos contribuintes."

Para além de quererem ouvir o anterior secretário de Estado, o objetivo de apurar responsabilidades não se fica apenas pelo passado. "Importa também compreender o presente e evitar que se repita no futuro", afirmou Mariana Mortágua.

"Para isso é preciso perguntar ao atual secretário de Estado o que é que a Autoridade Tributária está a fazer para evitar que a situaçõe se repeita, o que está a fazer para encontrar os responáveis, quem são estas pessoas que deixaram de pagar impostos, qual o momente de impostos que deixou de ser pago, por que razão esta informação não foi tratata."

A deputada lembrou ainda que as propostas que o BE já apresentou para proibir a transferência para offshores não cooperantes e transformar a zona franca da Madeira foram rejeitada pelo PS, CDS e PSD. No entanto, há propostas que estão na especialidade há oito meses.

"É verdade que o Parlamento já deveria ter sido mais rápido e espero que essas propostas sejam resolvidas o mais depressa possível", concluiu. Questionada sobre a possibilidade de criarem uma comissão parlamentar de inquérito a esta questão, Mariana Mortágua responde: "Cada coisa a seu tempo. Vamos tentar primeira perceber o que tem para dizer o anterior e o atual responsável por esta pasta. E depois desses esclarecimentos, entenderemos que passo é preciso dar para ter noção da magnitude e do que é preciso fazer."

BE, PCP, PS e PSD já deram entrada dos seus pedidos de audição do ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio e do atual titular, Rocha Andrade, para prestarem esclarecimentos sobre o volume de transferências em dinheiro para paraísos fiscais entre 2011 e 2014.

[notícia atualizada às 13h23]